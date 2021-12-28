ФОТОФАКТ: В Тайюане на севере Китая появились белые цапли

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белые цапли живут вдоль заболоченных территорий, где их добычей становится рыба, лягушки и другие водные животные. Еду эти птицы могут добывать как клювом, так и ногами. Гнездятся они колониями на деревьях, строя там большие гнезда из прутьев.

Цапли - мощные птицы с длинными клювами, шеями и лапами. Охотятся они, неподвижно стоя в воде или подкрадываясь к жертве на мелководье, а затем хватают ее быстрым рывком. Недавно белые цапли появились в заболоченном парке Тайюаня на севере Китая.-0-

Фото: Синьхуа