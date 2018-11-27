ФОТОФАКТ: В Витебске спасли толстого лебедя, который не улетел на юг

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские экологи совместно с бригадой спецавтобазы спасли лебедя, который замерзал в местном водоеме, сообщает газета
Внимание экологов привлек молодой лебедь, который плавал в водоеме по ул. Независимости в Витебске в полынье "размером с офисный стол".
Когда они прибыли на место и понаблюдали за птицей, выяснилось, что лебедь с трудом поднимается в воздух и не может преодолевать расстояния более 30 м.
Эксперты сделали вывод, что в такой ситуации птица в скором времени могла стать жертвой собак. Было принято решение отловить лебедя и разместить в Витебском зоопарке. Весной его выпустят.
Как рассказал начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо, вероятнее всего, лебедь был брошен семьей, так как не мог совершать длительные перелеты из-за большого веса. А это результат постоянного чрезмерного подкармливания. Люди не думают о том, что таким образом вмешиваются в заложенные природой инстинкты. В результате угощений молодой лебедь с лишним весом не смог взлететь и улететь. Теперь он встретится с ними только весной.-0-
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