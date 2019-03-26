ФОТОФАКТ: Весь мир любуется цветущей сакурой

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон цветения сакуры в Японии официально начался 21 марта. Японское метеорологическое агентство ежегодно объявляет о начале сезона цветения сакуры после того, как на одном из деревьев в храме Ясукуни распускается более пяти цветов.

С приходом тепла пышным цветением вишни любуются не только на Востоке, но и во всем мире.-0-