ФОТОФАКТ: Весь мир любуется цветущей сакурой

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон цветения сакуры в Японии официально начался 21 марта. Японское метеорологическое агентство ежегодно объявляет о начале сезона цветения сакуры после того, как на одном из деревьев в храме Ясукуни распускается более пяти цветов.
С приходом тепла пышным цветением вишни любуются не только на Востоке, но и во всем мире.-0-
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