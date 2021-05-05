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Новости
16:08
В Крупском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение
Регионы
16:07
Поезда столичного метрополитена вечером 9 мая будут ходить чаще
Регионы
16:04
Жителя Гродно задержали за угрозы в адрес милиционеров и оскорбление участкового
Происшествия
16:01
Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы
Общество
15:59
ФОТОФАКТ: Выставки, посвященные Великой Отечественной войне, открылись в Витебске
Регионы
15:57
В Хотимском районе вынесли приговор местным жителям за ДТП и избиение инспекторов
Происшествия
15:51
В легкоатлетической эстафете по улицам Гродно приняли участие более 40 команд
Регионы
15:44
Андрейченко: Беларусь и Молдова - два дружественных государства
Политика
15:34
Лукашенко проводит встречу с Додоном
Президент
15:27
ФОТОФАКТ: Весенние пейзажи Китая
Калейдоскоп
15:19
Число погибших из-за падения самолета на дом в Хаттисберге увеличилось до четырех
В мире
15:16
Белорусские волейболисты определились с составом на отбор к ЧЕ-2021
Спорт
15:15
В Могилеве подвели итоги контроля за зимне-стойловым содержанием скота в сельхозорганизациях региона
Регионы
15:15
У бизнеса есть план и господдержка: как пандемия стала для предпринимателей стимулом развиваться
Экономика
15:12
"Просто живите как можно дольше!" - в Гомеле молодежь провела мини-парад для ветерана Аэлиты Самсоновой
Регионы
15:09
Найденный в израильской пустыне орден вернулся семье ветерана в Беларуси
Общество
15:03
Использование ресурсов "Государственного облака" обеспечит защиту информации госорганов - эксперт
Технологии
15:03
Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжелое, проведен очередной этап оперативного лечения
Общество
14:57
Фестиваль Vytoki стартует в Лиде 13 мая
Общество
14:50
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 мая прямые телефонные линии
Общество
14:47
БРСМ и концерн "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
Общество
14:47
"Маршрут добрых дел" профсоюза работников здравоохранения стартовал в Лидском районе
Регионы
14:45
МАЗ передал Минску и областным центрам первые электробусы
Общество
14:36
В Могилеве возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление сотрудников ОВД в соцсетях
Происшествия
14:34
Прокуроры возложили цветы к месту расстрела детей из Домачевского детского дома в годы ВОВ
Регионы
14:26
Важно сохранить память о страшных событиях войны и не допустить их повторения - блокадница Ленинграда
Регионы
14:01
ЕК предложила ограничить доступ иностранным госкомпаниям к инвестициям в ЕС
В мире
13:51
В гродненском Старом замке археологи обнаружили во дворце пол XVI века
Культура
13:35
В Борисовском районе вора задержали при попытке сбыть краденое
Происшествия
13:34
В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Происшествия
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Калейдоскоп
05 мая 2021, 15:27
ФОТОФАКТ: Весенние пейзажи Китая
Фото СИНЬХУА
5 мая, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Красивые весенние пейзажи Китая.-0-
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Важно сохранить память о страшных событиях войны и не допустить их повторения - блокадница Ленинграда
МАЗ передал Минску и областным центрам первые электробусы
Фестиваль Vytoki стартует в Лиде 13 мая
Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжелое, проведен очередной этап оперативного лечения
"Белпочта" выплатит пенсии за 9 мая досрочно
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1138 пациентов с COVID-19, выписан 1131
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Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине
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