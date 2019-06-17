ФОТОФАКТ: Внутри пещеры построили баскетбольную площадку

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожалуй, самая необычная баскетбольная площадка появилась в деревне Синьчунь в китайской провинции Гуйчжоу. Ее оборудовали внутри карстовой пещеры, пишет новостное агентство China News .

Чтобы сельские жители могли играть в баскетбол, даже когда на улице идет дождь или жарко, было решено построить площадку прямо в пещере.

Необычный зал построен за счет государственных субсидий, а также пожертвований местных жителей.

Арендаторам площадки не нужно тратиться на дорогостоящую систему кондиционирования, поскольку пещера просторная и хорошо проветривается естественным путем.

Зрители могут наслаждаться зрелищными баскетбольными баталиями, наблюдая за игрой с трибун.-0-