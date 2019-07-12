ФОТОФАКТ: Во Франции открылся бассейн... в автобусе

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский художник и дизайнер Бенедетто Буфалино оборудовал в списанном городском автобусе бассейн. Необычный объект сейчас расположен во французском Госне (департамент Па-де-Кале), сообщает телеканал France 3 .

Чашу длиной 10 м и глубиной 1,5 м оборудовали в лежащем на боку автобусе. Использовать транспортное средство по его прямому назначению после "реконструкции" уже не получится - двигатель и другие важные механизмы из него извлекли.

Купаться в диковинном бассейне могут все желающие, посещение бесплатное. Вода в нем искусственно нагревается до 27 градусов, а в жаркую погоду температура воды может быть еще выше.

До 14 июля автобус-бассейн будет находиться в Госне, а затем его перевезут в Линс, где он пробудет до 25 августа.

Дизайнер Бенедетто Буфалино в своих работах фокусируется на "визуальных электрошоках". Среди предыдущих его работ - переоборудованный в огромную сковородку автомобиль Fiat, экскаватор-аквариум, бетономешалка - дискошар и другие.-0-