ФОТОФАКТ: Во Франции восстановили легендарный поезд "Восточный экспресс"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская железнодорожная компания SNCF потратила порядка $15,3 млн на восстановление легендарного поезда "Восточный экспресс". Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Роскошный винтажный интерьер поезда, прославившегося благодаря знаменитому роману Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе", удалось воспроизвести с точностью до деталей. На это потребовалось около семи лет.

Подобные поезда на протяжении почти 100 лет курсировали по направлению из Парижа в Стамбул. Последний настоящий "Восточный экспресс" совершил такую поездку в 1977 году.

Восстановленный состав включает семь подлинных вагонов, три из них - вагоны-столовые.

В настоящее время поезд демонстрируется на Восточном вокзале в Париже. Однако планируется, что в скором времени экспресс начнет перевозить пассажиров по европейским маршрутам.-0-