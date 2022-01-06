ФОТОФАКТ: Выставка ледяных фонарей в Харбине

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Новости
17:03
Шило: закрепление в проекте Конституции социальной направленности государства одобрено медиками
Общество
16:58
Кухарев: педагоги являются проводниками идей, определяющих развитие страны
Регионы
16:55
Определены полуфинальные пары Кубка Беларуси по мини-футболу
Спорт
16:54
Лукашенко рассказал, почему "гвалтуют оппы", и о нюансах работы бандитских СМИ по Казахастану
Президент
16:46
Вольфович: фальсификация истории становится инструментом дестабилизации внутриполитических процессов
Политика
16:38
Матусевич о проекте Конституции: Беларусь выходит на новый этап исторического развития
Общество
16:33
Крупко: для меня историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию
Регионы
16:30
В Орше грабитель во дворе напал на пенсионерку
Регионы
16:28
"Детально разобрали ситуацию". Лукашенко похвалил белорусских журналистов и политологов
Президент
16:24
Петровский: сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен
Политика
16:24
Кибермошенники списали со счета жителя Слуцка около Br20 тыс.
Происшествия
16:19
Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев
Президент
16:05
СК: новые обстоятельства в деле о смерти жителя Речицы
Происшествия
15:56
В Житковичском районе в результате небезопасного обгона погиб водитель легковушки
Происшествия
15:46
Рачков: коллективный Запад не заинтересован в стабильности на постсоветском пространстве
Общество
15:42
Субботин поздравил со столетием ветерана войны из Бешенковичей
Регионы
15:41
Лукашенко требует не бить "аппаратом по проблемам" в реализации исторической политики
Президент
15:34
Директор минского КУП подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями
Происшествия
15:30
Депутаты горсовета подарили вокальную радиосистему школе-интернату №10 Минска
Регионы
15:17
Беларусь и Таджикистан готовят заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Политика
15:11
Более 3,86 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Общество
15:10
Накануне Рождества воспитанников Вилейской школы-интерната навестил Президентский спортивный клуб
Регионы
15:09
Столичные следователи рассказали, как работники автошкол подстрекают к даче взяток
Происшествия
15:08
Правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на топливо
В мире
15:07
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Общество
15:00
Зась проинформировал о реализации решения о направлении в Казахстан миротворческих сил ОДКБ
Общество
15:00
Данилович: необходимо привить молодежи интерес к истории своего Отечества
Общество
14:53
Вольфович: Беларусь окажет помощь Казахстану по урегулированию ситуации в стране
Политика
14:43
В Гомельском районе предприниматель незаконно заготавливал черный металл
Происшествия
14:38
АТЦ Содружества готов оказать помощь Казахстану в нейтрализации террористических угроз
Политика
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Калейдоскоп
06 января 2022, 15:28
ФОТОФАКТ: Выставка ледяных фонарей в Харбине
Фото Синьхуа
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харбине проходит 48-я выставка ледяных фонарей.-0-
Фото Синьхуа
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Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев
Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси
Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой
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В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике
Накануне Рождества воспитанников Вилейской школы-интерната навестил Президентский спортивный клуб
Пиневич: служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения
Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн приобретает стратегическую значимость
ГАИ призывает быть предельно осторожными при гололеде и мокром снеге
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1400 пациентов с COVID-19, выписаны 1378
Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси 7 января
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
ОДКБ подтвердила участие белорусских военных в составе Миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Как будет ходить городской и пригородный транспорт Минска 6-9 января
Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП
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