ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский фотограф Роман Тьери (Romain Thiery) создал серию снимков, на которых изображены заброшенные здания, захваченные в плен природой. Об этом сообщает британское издание The Independent .

Снимки, сделанные в десятках заброшенных мест по всей Европе, показывают живописные особняки, церкви и отели, заросшие виноградной лозой, мхом и сорняками.

"Я хочу показать связь между заброшенными местами и временем, - говорит Роман Тьери. - В столкновении человека и природы в настоящее время создается впечатление, что природа терпит поражение. Однако когда людей нет рядом, природа незамедлительно начинает действовать и берет верх".

Роман Тьери начал эту серию в 2009 году, за это время он посетил более 150 заброшенных мест по всей Европе. Составляя маршрут, он руководствовался данными Google Earth, а затем стал полагаться на помощь и советы друзей и знакомых по всему миру.

Роман Тьерри, живущий во французском Монпелье, является обладателем многочисленных наград международных фотоконкурсов и фестивалей. Его персональные выставки проходили во Франции, США, Израиле, Норвегии, Германии, Словении, Швейцарии, Испании и Великобритании. Работы фотографа представлены в галереях Abalone в Трондхейме, Light Space & Time во Флориде и других.-0-

Фото Romain Thiery