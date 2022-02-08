ФОТОФАКТ: Завораживающие фотографии лауреатов международного конкурса "Садовый фотограф года"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлены лауреаты международного конкурса "Садовый фотограф года", сообщает BBC.

Победительницей конкурса в третий раз стала польская фотохудожница Магдалена Васичек, которая получит приз в размере 5 тыс. фунтов стерлингов (около $6,8 тыс.). Жюри покорила ее фотография бабочки, названная "Звездная пыль". "Магдалена создала эту потрясающую мерцающую игру света, она подняла эту скромную бабочку до небесных высот", - сказал главный судья конкурса Тайрон Макглинчи.

Работа Магдалены, а также фотографии победителей и финалистов конкурса в различных категориях в течение месяца будут представлены в лондонском ботаническом саду Кью.-0-

Фото BBC