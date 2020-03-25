ФОТОФАКТ: Завораживающие фото дикой природы - подведены итоги конкурса Nature TTL 2020

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшей фотографией конкурса дикой природы Nature TTL 2020 назван снимок французского фотографа Флориана Леду "Над тюленями-крабоедами", сообщает ВВС.

На фотоснимке победителя, сделанном в Антарктиде при помощи дрона, изображено семейство тюленей на ледяном острове.

Работа Флориана Леду оказалась лучшей среди 7 тыс. снимков, представленных на конкурс участниками из 117 стран.

В номинации "Пейзаж" лучшей названа работа ирландского фотографа Марека Бигальски. Аэрофотоснимок сделан осенью в итальянской Тоскане. На нем - стадо овец прячется от солнца в тени дерева.

В номинации "Макро" победил снимок "Китайская живопись" Минхуэй Юаня.

Фотография барсука на фоне цветов, сделанная Дейвом Хадсоном из Великобритании, стала лучшей в номинации "Дикая природа".

В этой же номинации назван еще один победитель - норвежский фотограф Терье Колас, заснявший спящего голубя во время сильного снегопада. Отдаленный уличный свет на заднем плане создает ореол вокруг птицы.

В номинации "До 16 лет" победил юный фотограф из Словении Матей Боржанчич. На его фото - лисенок, выглядывающий из укрытия.

Приз зрительских симпатий достался фотографу Роберту Фергюсону, заснявшему белого пеликана, которому нелегко справиться с большой рыбой.-0-

Фото BBC .