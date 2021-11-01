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Новости
16:22
Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена в Беларуси
Общество
16:20
Две иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию
Происшествия
16:20
Суд в Смолевичах приговорил мужчину к году ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОВД
Происшествия
16:16
В Кличевском районе две женщины отправились за клюквой, одна из них заблудилась
Происшествия
16:15
Мошенник перепродал авто солигорчанки: ущерб превысил Br12 тыс.
Происшествия
16:13
Шестеро белорусов примут участие в ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани
Спорт
16:10
В Минске директор госорганизации перечислил в бюджет незаконно заработанные Br39 тыс.
Происшествия
16:08
Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков
Общество
16:04
Парень из Волковыска обворовал витебчанку через онлайн-игру
Происшествия
16:02
ФОТОФАКТ: Живописные осенние пейзажи Китая
Калейдоскоп
15:58
Житель Солигорска перепутал мошенника с родным братом и перевел ему деньги
Происшествия
15:54
Трое детей чуть не сожгли квартиру в Климовичском районе: мать оставила их одних дома
Происшествия
15:52
Творческий конкурс "100 шагов к профессии прокурора" объявлен в Беларуси
Общество
15:47
К 200-летию классика: музей кино представит фильмы по произведениям Достоевского
Афиша
15:44
В Литве могут принять решение об отказе в госпитализации невакцинированным гражданам
В мире
15:42
При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации
Происшествия
15:38
Гомельчанка незаконно продавала седативные таблетки
Происшествия
14:59
Польские власти не пускают медиков к мигрантам на границе
В мире
14:58
Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Париже
Спорт
14:52
В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от шприца
Происшествия
14:36
В Дрогичинском районе браконьер застрелил лосиху
Происшествия
14:31
По центру Киева прошли расисты в костюмах ку-клукс-клана
В мире
14:23
В Гродно мужчина угрожал таксисту страйкбольным автоматом
Происшествия
14:22
Перерезали кабель, метали нож в дверь: в Чечерске учащиеся лицея подозреваются в хулиганстве
Происшествия
14:21
Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков
В мире
14:18
МАЗ и "Белшина" согласовали новую дорожную карту по сотрудничеству
Экономика
14:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561
Общество
14:05
В Гродно открылась выставка об успехах школьников с инвалидностью
Регионы
13:55
Шиманович проиграла Миннен на старте финала Кубка Билли Джин Кинг
Спорт
13:54
Цены на отопление для жителей Таллина вырастут на 65,5%
В мире
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Калейдоскоп
01 ноября 2021, 16:02
ФОТОФАКТ: Живописные осенние пейзажи Китая
Фото Синьхуа
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поднебесной наступила золотая осень.-0-
Фото Синьхуа
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Миротворческое учение ОДКБ пройдет на территории России 8-12 ноября
Расчетная норма рабочего времени на 2022 год установлена в Беларуси
Сенатор: большинство попадающих в больницы с коронавирусом пациентов не привиты
Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков
Среди пострадавших от отравления в Хургаде двое несовершеннолетних граждан Беларуси
Брестская облбольница возобновляет плановую кардиохирургическую помощь
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