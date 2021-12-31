ФОТОФАКТ: Животные в Берлинском зоопарке угощаются непроданными елками

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные в Берлинском зоопарке наслаждаются праздничным ужином, лакомясь непроданными рождественскими елками, сообщает BBC.
Это способ и минимизировать отходы, и помочь зоопарку, пострадавшему во время пандемии.
По словам представителей зоопарка, ели являются редкостью в меню зоопарка и содержат эфирные масла, что равносильно сладостям для животных.
Ветви дерева пришлись по вкусу бизону и сибирским козам. Олени даже поиграли с деревьями с помощью рогов.-0-
Фото EPA