ФОТОФАКТ: Знаменитые китайские промасленные зонтики

Фото China Daily
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промасленные зонтики на деревянной раме с ручкой из бамбука являются традиционным китайским ремесленным искусством. Согласно древним писаниям, именно китайцы изобрели складной зонт. Сегодня, несмотря на рост высоких технологий, бумажные китайские зонтики по-прежнему делаются вручную. Китайские бумажные зонтики - такой же неотъемлемый символ страны, как деревянные палочки или бумажные фонарики. С каждым годом популярность среди туристов традиционного китайского аксессуара только растет.-0-
Фото China Daily