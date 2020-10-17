Фотограф делает снимки людей, а потом их двойников среди котов и это удивительно!

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бытует мнение, что у каждого человека в мире существует семь двойников, однако кому это интересно. Об этом подумал фотограф Джерард Гетингс, который загорелся идеей найти людей и котов, которые будут практически идентичны.

Для этого он сделала несколько снимков людей, а после нашел похожих котиков и это получилось слишком хорошо. В первую очередь, главные герои фото точно передают энергетику друг друга и кажется, будто у них одна душа.

Мужчина рассказал изданию BoredPanda, что очень долго проводил кастинг, но в итоге получились невероятные снимки. Они вызывают у всех теплые чувства, а некоторые кадры без труда заставят юзеров улыбнуться. Впрочем, смотрите сами! -0-

Фото BoredPanda