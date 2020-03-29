Фотограф придумал, как снимать моделей, не выходя из дома

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, однако продолжает заниматься творчеством. Своими работами он делится в Instagram.

Мужчина придумал способ, как снимать моделей даже на огромном расстоянии. Для этого он решил прибегнуть к помощи веб-камеры и приложений. Альби проводит фотосессии не выходя из дома, связываясь с девушками по видеосвязи, а затем делает скриншот нужного ракурса.

В свою очередь, девушки не прочь продолжать работать из дома, а интересные фотографии радуют сотни тысяч фолловеров фотографа в Instagram. Снимки за несколько часов собирают десятки тысяч лайков.-0-