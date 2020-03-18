Фотограф сделал завораживающие снимки древних пагод в Мьянме

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский фотограф Ромен Вейлон сделал снимки уникальных древних пагод в деревне Индеин в Мьянме, сообщает CNN.

Деревня Индеин - это удивительное место, окруженное буйной тропической растительностью, где располагается долина из сотни древних пагод - культовых сооружений. Легенда гласит, что поселение было основано в III веке до н.э. по приказу покровителя буддизма короля Ашоки. Однако считается, что большинство сооружений было построено в XVII веке.

Путешествуя по Мьянме, Ромен Вейлон решил посетить необычную деревню, несмотря на то, что основная специализация фотографа - съемка заброшенных мест. Индеин не является таковым, здесь, например, можно наблюдать, как люди работают на рынке и продают сувениры.

Серия фотографий Ромена Вейлона рассказывает о том, как природа постепенно захватила пагоды. "Когда я сталкиваюсь с таким местом, моя цель состоит в том, чтобы каждый мог путешествовать в прошлое вместе со мной и сочинять истории, которые он хочет", - говорит фотограф.

Сейчас на пагодах проходят реставрационные работы. Сам Вейлон признается, что в связи с этим чувствует себя одновременно счастливым и грустным. Реставрация поможет сохранить памятники, однако в ее процессе может быть утрачено волшебство этого места.-0-

Фото CNN