Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный кадр удалось сделать вблизи вулкана Агуа в Гватемале, об этом пишет издание
На снимке можно увидеть тот небольшой миг, в который мощный электрический разряд бьет прямо в вершину горы. Молния угодила в две антенны связи, которые были расположены на вершине вулкана Агуа, примерно в 3761 метре над уровнем моря.
Фотограф Серхио Монтафар не только смог запечатлеть невероятный момент, но и поделился своим потрясающим снимком в интернете. Оцените и вы! -0-
Больше интересных снимков и материалов ищите в нашем
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2899 BYN
|2.3 BYN
|2.303 BYN
|USD
|2.0563 BYN
|2.055 BYN
|2.057 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN