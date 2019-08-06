Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный кадр удалось сделать вблизи вулкана Агуа в Гватемале, об этом пишет издание Space.com .

На снимке можно увидеть тот небольшой миг, в который мощный электрический разряд бьет прямо в вершину горы. Молния угодила в две антенны связи, которые были расположены на вершине вулкана Агуа, примерно в 3761 метре над уровнем моря.

Фотограф Серхио Монтафар не только смог запечатлеть невероятный момент, но и поделился своим потрясающим снимком в интернете. Оцените и вы! -0-

Фото Серхио Монтафара. Space.com