Фотограф снял на видео, как Boeing пролетает сквозь радугу

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Майкл Марстон из Австралии запечатлел, как огромный пассажирский Boeing 777 пронизывает радугу. Видео мужчина опубликовал в Facebook .

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways пролетал на Австралией на высоте более девяти километров. В этот момент самолет стал пересекать радугу. Фотограф успел включить камеру и запечатлел невероятные кадры.

Видео было сделано в июне 2019 года и оно поразило пользователей Facebook, которые отметили, что ничего подобного ранее не видели.