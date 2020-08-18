Фотограф установил в лесу камеру, чтобы запечатлеть рысь, но в кадр попал кто-то покрупнее - фото

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф и любитель дикой природы Джефф Вирт из США решил установить в лесу фотоловушку, чтобы поймать на камеру дикую рысь, однако конечный результат заставил его плакать от смеха. Фотографии он опубликовал в Twitter.

Мужчина выбрался на природу и нашел место, идеальное для скрытой съемки. Через несколько дней Джефф отправился в путь, чтобы посмотреть готовые кадры, однако то, что запечатлела камера, стало полной неожиданностью.

В один из дней мимо фотоловушки проходил парень, который заметил устройство. Он понял, что настал его звездный час и решил устроить фотосессию по всем правилам. Неизвестный гость разместился на дереве и принялся позировать перед объективом в самых разнообразных позах. Фотосессия получилась на ура и фотограф решил поделиться ею в сети.

Не удивительно, что кадры развеселили юзеров Twitter и быстро набрали популярность. Позже герой фото объявился и добавил снимки к себе в соцсети. Также фотограф поблагодарил его за то, что не повредил камеру и помог сделать эти восхитительные кадры. -0-

Фото Twitter