Фотограф в Исландии запечатлел уникальное природное явление - это прекрасно!

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путешественник и любитель снимков Хордур Кристлайфсен представил в Instagram несколько кадров, которые ему удалось запечатлеть в Исландии.

Мужчина отправился в путешествие по стране и на севере перед ним предстало уникальное природное явление. Автор фото смог запечатлеть полярные стратосферные облака, которые также называются "перламутровыми" облаками.

Такое явление в небе возникает на закате, когда облака "сливаются" с Северным сиянием. Это явление очень редкое и встречается преимущественно в арктических регионах. Облака образуются на высоте от 15 до 30 километров и при низкой температуре.

Выглядит это прекрасно, что отметили многочисленные пользователи сети. Люди не смогли сдержать восхищения и оказались очарованы снимками, ведь те быстро собрали огромное число лайков. -0-