Фотограф запечатлел эпичную схватку двух тигров в Индии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном парке Рантамбор на юго-востоке Индии в объектив фотоаппарата попала эпичная схватка двух тигриц, которые не поделили территорию. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Кадры принадлежат 61-летнему Парагу Бхатту, который много времени проводит в парке и фотографирует диких животных в их естественной среде обитания. В этот раз он стал очевидцем эпичной схватки двух тигров.

В поединке схлестнулись тигрица по имени Нур и ее дочь Сулатана, с которой они не поделили территорию и право на лидерство. Никто из животных не пострадал. Стычка продлилась не более 20 секунд, однако этого хватила, чтобы фотограф успел сделать потрясающие и эпичные снимки. -0-

Фото DailyMail