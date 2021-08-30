Фотограф запечатлел льва, но царь зверей там больше похож на котенка

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Бразилии Джулиус Дадалти обожает делать снимки дикой природы и на этом поприще уже сыскал некую славу, однако новые его кадры восхитили всех. Свои необычные фотографии он публикует в Instagram, а внимание на них обратило издание The Sun.

Недавно мужчина отправился в фотосафари по Африке, но самые впечатляющие кадры ему удалось сделать в Национальном парке Амбосели в Кении. Там фотограф встретил царя зверей, однако от его звания мало что осталось, ведь на снимках лев больше похож на котенка.

Огромное животное подошло к одинокой пальме и принялось обниматься с деревом, а после лев сделал такую мордашку, которая умилил многих пользователей сети. В таком видео он стал больше похож на котика, с которым хозяева не играли несколько дней. Впрочем, это только принесло популярность снимкам, которые быстро собрали в соцсетях огромное число лайков. -0-

Фото The Sun