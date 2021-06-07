Фотограф запечатлел редкое астрономическое явление, которое круче северного сияния

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit фотолюбитель поделился уникальным кадром и привлек внимание пользователей сети.

Мужчина по имени Мэтт Дитрих провел три дня в пустыне рядом с обсерваторией, чтобы запечатлеть редкое астрономическое явление. Речь идет не про северное сияние, а про нечто гораздо круче. Фотографу в объектив камеры попались так называемые спрайты.

Снимки потребовали невероятных усилий, ведь это явление появляется на доли секунды и очень редкое. Наслаждаться в живую этим астрономическим явлением не получится, но фотографу все же удалось сделать уникальный кадр. Снимком он поделился в сети и быстро собрал свыше 50 тысяч лайков.

К слову, ученые до сих пор точно не могут сказать причину возникновения спрайтов. Исследователи считают, что появление необычного свечения в небе, которое явно круче северного сияния, связано с электрическими разрядами в атмосфере, возникающие между грозовыми облаками и ионосферой Земли. -0-