Фотографии, которые напоминают о силе матери-природы - не игнорируйте прогноз погоды!

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный дождь или высокая температура воздуха - в последнее время это стало обыденным явлением для людей.

Жители планеты уверены, что смогут покорить силы матери-природы, однако даже не осознают, что это мало вероятно. Климатические аномалии возникают в разных частях Земли все чаще и связано это, в первую очередь, с изменением климата. Человек только подталкивает эти процессы, из-за чего стоит готовиться к ураганам, наводнениям, метелям и засухам.

Впрочем, первые звоночки уже представило издание Bored Panda, собрав самые запоминающиеся проявления силы матери-природы. Каждый снимок говорит о том, что не стоит игнорировать прогноз погоды. -0-

Фото Bored Panda