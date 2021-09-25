Фотографии людских шрамов, которые с помощью тату превратили их в украшение тела - это великолепно!

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорят, что шрамы украшают, особенно мужчин, однако бывают такие моменты в жизни, которые оставляют слишком серьезные повреждения на теле.

В Instagram запустили хэштег, где люди делятся снимками, не собираясь мириться с изъянами своего тела. Для этого решили подключить таланты художников, которые специализируются на татуировках.

В итоге, с помощью фантазии и чернил людям удалось изменить свои шрамы до неузнаваемости, превратив их в украшение своего тела. Выглядит это, поистине, великолепно! -0-

Фото Instagram