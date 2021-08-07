Фотографии, показывающие, что креативу есть место даже в обычных вещах - второй снимок очень оригинальный!

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жить в серости - угнетает, поэтому человек всегда стремится к тому, чтобы сделать окружающий мир ярче. Чаще всего это проявляется в креативе, который бывает уместен, а бывает и нет.

С другой стороны, необычные вещи могут не только сделать все вокруг интереснее, но и значительно упростить жизнь человеку. Издание Bored Panda собрало несколько фотографий, которые показывают, что креативу есть место даже в самых обыденных предметах.

Проявляться это может во многих сферах жизни. Архитектура, спорт или просто обычная кухонная утварь - креативу есть место всегда. Не верите, тогда оцените эти фото! -0-

*Пожайлуста, используйте другую дверь*

Фото BoredPanda