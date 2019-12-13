Фотография Ани Лорак разочаровала поклонников

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак поделилась на странице в Instagram новой фотографией и разочаровала подписчиков.

Фолловеры звезды уличили ее в обилии фотошопа, из-за чего артистка перестала быть похожей на себя. Разумеется, это расстроило поклонников и они поспешили поделиться своим мнением в комментариях.

Кто-то упрекнул Ани Лорак и спросил: "зачем же так много фотошопа", а другие сравнили звезду с "манекеном". Впрочем, пост менее чем за сутки собрал больше 100 тысяч лайков и сотни разнообразных комментариев. -0-