Фотография "грустного" перчика стала мемом 2021 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка в Twitter разместила любопытный пост, который мигом завирусился на просторах соцсети.
Девушка опубликовала фотографию с кривым болгарским перцем, поза которого очень напоминает человека, обнявшего колени руками. Снимок "грустного" перчика быстро привлек внимание людей, которые принялись писать, что овощ напомнил им себя. Кроме этого, добавила обсуждения и подпись блогерши: "Этот перец видел много плохого".
С таким утверждением согласились многие, а вот самые креативные пользователи принялись создавать собственные забавные фото с участием "грустного" перчика. Деформированный овощ вдохновил пользователей Сети на создание мемов и массы самых разнообразных шуток. Неудивительно, что пост девушки за несколько дней собрал огромное число лайков и комментариев. -0-