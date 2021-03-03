Фотография Ким Кардашьян стала предметом шуток в сети

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда Ким Кардашьян попала в курьезную ситуацию и стала героиней множества мемов. Кадр с ней опубликовали в Instagram.
Знаменитость отправилась к своему парикмахеру Крису Эпплтону, который сделал девушке новую прическу. Впрочем, не волосы Ким Крдашьян особо привлекли внимание юзеров. В самый разгар процедуры селебрити уснула в кресле с открытым ртом, что и стало предметом многочисленных шуток в сети.
Фантазии и колким замечаниям от пользователей не было предела, поэтому пост с забавным фото Ким Кардашьян быстро собрало множество комментариев и сотни тысяч лайков. -0-