Фотография куриного яйца побила рекорды по лайкам в Instagram

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотография цветного куриного яйца набрала рекордное количество лайков в сети Instagram. Об этом сообщает американский журнал Time.

Единственный пост в аккаунте world_record_egg, размещенный в сети Instagram 4 января, набрал почти 25 млн лайков. В подписи к фото яйца хозяин аккаунта призвал пользователей соцсети побить предыдущий рекорд по количеству лайков, принадлежащий американской модели и участнице реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер. Ее фото новорожденной дочери, размещенное в Instagram почти год назад, собрало чуть больше 18 млн лайков.

Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Увидело свет в октябре 2010 года. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек.-0-