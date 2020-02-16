Фотосессия для новорожденного началась с кадра, в котором каждый молодой родитель узнает себя

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф по имени Сара Янковски поделилась в сети забавными кадрами ее новой фотосессии в Instagram.

Девушка предпочитает фотографировать новорожденных и их родителей. В очередной раз к ней обратились за помощью родители малышки, чтобы запечатлеть чудесный возраст. Когда фотосессия началась, то перед Сарой предстала очень милая и жизненная картина.

Родители малыша, который уже вовсю позировал, моментально уснули на диване в студии. Разумеется, такой кадр не мог скрыться от фотографа. Позже девушка поделилась снимком в сети, и многие пользователи интернета узнали в молодых родителях себя.

Съемка прошла хорошо, а родители модели рассказали, что это их первый ребенок. Малышка плохо спит по ночам и не дает спать родителям. Как только им сказали расслабиться и следить за работой, те сладко уснули. Впрочем, кадр оказался настолько удачным, что точно войдет в альбом с фотосессии.-0-