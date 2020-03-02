Фрагменты ДНК сохранились в останках утконосого динозавра возрастом 75 млн лет

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи нашли фрагменты ДНК и хрящей в остатках черепных костей двух динозавров, которые обитали около 75 млн лет назад. Это доказывает, что ДНК может сохраняться в окаменелостях дольше, чем думали ученые. Описание находки опубликовал научный журнал National Science Review.

Издание Sina более кратко приводит итоги исследования останков молодых гипакрозавров - утконосых динозавров, которые обитали на территории нынешней Северной Америки. Анализ затылочных костей этих существ показал, что в окаменелостях сохранились хрящевые клетки, а также фрагменты хромосом и ДНК.

Таким образом стало известно, что молекулы ДНК могут оставаться целыми больше, чем 1 млн лет, как прежде полагали ученые.

Специалисты намерены максимально детально, насколько это возможно, изучить то, что осталось от найденной ими ДНК динозавров.

Известно, что взрослые особи гипакрозавров превышали 9 м в длину и весили около 4 т.-0-