Франция намерена включить багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу французских пекарей и призвал внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает газета Le Figaro.

"Багету завидуют во всем мире. Мы должны сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список Всемирного наследия. Багет - это повседневная жизнь французов и особая история", - заявил президент Франции.

Как отмечает BBC, французские пекари вдохновились успехом итальянских коллег, которые в минувшем декабре добились внесения в список культурного наследия неаполитанской пиццы. Пекари уверены, что хлебобулочное изделие нельзя назвать багетом, если оно напоминает его только по внешнему виду. Французы подчеркивают, что очень важно сохранить рецепт настоящего багета.-0-