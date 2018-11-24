24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция вернет Бенину 26 предметов искусства, которые были вывезены оттуда в конце позапрошлого века. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"В соответствии с принятым подходом и по предложению Музея на набережной Бранли и министерства культуры, президент республики решил безотлагательно вернуть 26 предметов искусства, которые просят власти Бенина, которые были вывезены во время войны генералом [Альфредом] Доддсом из дворца Беханзина после кровопролитных сражений в 1892 году. Эти работы могут быть представлены бенинской публике, а также международной общественности в рамках амбициозного музейного проекта, проводимого в Республике Бенин", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что французский президент предлагает в первом квартале 2019 года провести в Париже встречу "всех африканских и европейских партнеров, чтобы построить вместе это новое отношение и политику обмена".

Вопрос о том, кому должны принадлежать вывезенные из Африки культурные объекты, приобрел остроту в 2016 году, когда президент Бенина Патрис Талон попросил Францию вернуть артефакты, включая резные барельефы, жезлы и священные двери из королевских дворцов Абомея - столицы доколониального королевства Дагомея на территории современных Бенина и Того. Они были вывезены французскими колонизаторами. Тогда Франция отказала, сославшись на юридический запрет передачи принадлежащих государству коллекций предметов искусства.-0-