Франция встречает фестиваль воздушных шаров

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Франции проходит крупнейший фестиваль воздушных шаров, сообщает
Лотарингский Всемирный фестиваль, который считается важнейшим событием в мире начиная с 1989 года, длится 10 дней, воздушные шары запускают днем и ночью. В 2019 году он проходит с 26 июля по 4 августа.
Место проведения мероприятия - бывшая военная база НАТО Шамбле-Бюссьер. На нем проводят дневные и ночные запуски, соревнования и выставки.
Главным событием фестиваля является одновременный запуск нескольких сотен воздушных шаров.
Фестиваль проводят каждый нечетный год.-0-
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