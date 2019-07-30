Франция встречает фестиваль воздушных шаров

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Франции проходит крупнейший фестиваль воздушных шаров, сообщает Le Soir .

Лотарингский Всемирный фестиваль, который считается важнейшим событием в мире начиная с 1989 года, длится 10 дней, воздушные шары запускают днем и ночью. В 2019 году он проходит с 26 июля по 4 августа.

Место проведения мероприятия - бывшая военная база НАТО Шамбле-Бюссьер. На нем проводят дневные и ночные запуски, соревнования и выставки.

Главным событием фестиваля является одновременный запуск нескольких сотен воздушных шаров.

Фестиваль проводят каждый нечетный год.-0-