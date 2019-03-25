Французский Человек-паук взобрался на небоскреб в Париже

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скалолаз Ален Робер, получивший прозвище Человек-паук, вновь покорил 185-метровую башню компании Engie в деловом квартале Дефанс в Париже, сообщает агентство Франс-Пресс.

По словам Алена Робера, новое восхождение связано со стремлением спасти собор Парижской Богоматери - наследие Франции находится в процессе разрушения. Для реставрации собора необходимо собрать 150 млн евро.

37-этажный небоскреб Engie был спроектирован архитекторами Дени Валодом и Жаном Пистром в 2008 году. Восхождение, привлекшее внимание нескольких десятков наблюдателей, заняло у скалолаза 45 мин и прошло без инцидентов.

К слову, это не первая подобная акция Человека-паука. В 2015 году он уже взбирался на эту башню, чтобы привлечь внимание к проблеме злоупотреблений в банковской системе.

Ален Робер, которому сейчас 56 лет, за свои достижения попал в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. В частности, он взобрался на Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве, самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае. Мужчина планирует покорять здания до 65-70 лет.-0-