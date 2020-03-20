"Фрау Лобода": Светлана Лобода в пеньюаре рассказала об отношении к своей фамилии

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пикантный снимок, который впечатлил пользователей сети.

Артистка запечатлена на фото в пеньюаре золотистого цвета с черным кружевом и завивкой. Поклонники певицы оказались в восторге от кадра и выразили своей восхищение в комментариях.

В подписи к посту Светлана Лобода порассуждала об отношении к своему имени и фамилии. Певица призналась, что имя Светлана не нравится ей, ведь в нем нет того бунтарского духа, который присущ артистке.

Помимо всего прочего, певица рассказала о своей фамилии: "По сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия - "Лобода"? А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!".

Поклонники оказались в недоумении и поинтересовались в комментариях, о каком бренде говорит певица. Впрочем, нашлись и те, кто восхитился красотой и историей Светланы Лободы: "Самая крутая и красивая", "Вы обворожительны", "Фрау Лобода".-0-