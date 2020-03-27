Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

Тилль Линдеманн. Фото ТАСС
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован в Германии, сообщает издание Bild.
По информации источников, артист самостоятельно прибыл в одну из клиник Берлина и пожаловался на высокую температуру. Врачи госпитализировали солиста Rammstein, провели обследование и установили, что музыкант страдает от воспаления легких.
Помимо всего прочего, в клинике Линдеманна решили проверить на коронавирус и тест дал положительный результат. Артист проходит лечение, а медики рассказали, что угрозы жизни фронтмена Rammstein нет. -0-