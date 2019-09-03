Футболист Дмитрий Тарасов станет отцом во второй раз

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото из Instagram

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко беременна. Об этом она сообщила в личном Instagram.

Вторая вице-мисс России 2014 года поделилась в социальной сети несколькими фото с совместной семейной фотосессии, где видно ее округлившийся живот. Супруга Дмитрия Тарасова скромно подписала пост: "Любовь творит чудеса".

Анастасия Костенко третья жена футболиста. Они поженились в январе 2018 года, а в июле у пары родилась дочь Милана. От первого брака у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина. -0-