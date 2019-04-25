Футболист Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с женой снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!". Видео было опубликовано на YouTube-канале группы.

Футболист и его супруга Екатерина Герун приняли участие в съемках клипа на песню "Она меня целует".

Известно, что Акинфеев и раньше принимал участие в съемках клипа "Руки Вверх!" на песню "Открой мне дверь".

"Описать все, что происходит в клипе, просто не получится, да вы и сами должны все увидеть лично", - написал солист группы Сергей Жуков в Instagram. По словам Жукова, в новом клипе можно наблюдать историю отношений Акинфеева и его жены.

Игорь Акинфеев - экс-голкипер сборной России, был капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу в прошлом году Он выходил в стартовом составе во всех матчах сборной России. В серии послематчевых пенальти с Испанией в 1/8 финала Акинфеев отразил два удара и был признан лучшим игроком матча. По итогам ЧМ-2018 он был награжден орденом Почета.-0-