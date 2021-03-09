Футболист провел тренировку с самой красивой спортсменкой в мире, но игрока никто не заметил (Видео)

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, провела совместную тренировку с футболистом из "Боруссии", а видео разместила в Instagram.

Девушка и Феликс Пассалк переоделись в спортивную одежду и начали выполнять комплекс упражнений. Они провели тренировку на растяжку, а после несколько упражнений на ноги и живот. Да, тренировка получилась эффектной, однако мало кто заметил футболиста. Судя по комментариям, все взгляды были устремлены на красавицу Алису Шмидт.

Впрочем, нашлось место и для шуток, ведь юзеры посчитали, что футболист больше смотрел на бегунью, чем занимался упражнениями. Кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-