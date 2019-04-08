Футболистам в Нидерландах выдадут мяч с картинами Рембрандта

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем сезоне в высшем футбольном дивизионе Нидерландов, Эредивизии, на официальном мяче появятся изображения картин Рембрандта и портрет самого художника, сообщает сайт Эредивизии.
Мяч "Рембрандт" изготовила компания Derbystar. Он белый, с черно-синим узором. Фрагменты картин расположены между звездами. Презентация мяча прошла в амстердамском художественном музее "Рейксмюсеум".
2019 года в Нидерландах объявлен годом Рембрандта. Художник умер 350 лет назад.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.133 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN