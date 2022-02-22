Футболистка за несколько минут оформила хет-трик, но только в свои ворота (Видео)

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный и забавный случай произошел во время встречи футбольных сборных США и Новой Зеландии. Кадры разместили в Twitter. Матч уже с первых минут начался неудачно для спортсменок из Новой Зеландии. Огорчал гол, который в свои ворота оформила Мейкала Мур. Но футболистки не стали расстраиваться и продолжили встречу, однако через несколько минут их защитник вновь отправил мяч в свои ворота, увеличив разрыв с соперником при помощи второго автогола. ✅Right foot

✅Header

✅Left foot



New Zealand Women's National Team defender Meikayla Moore made headlines as she scored a hattrick...of OWN GOALS during a #SheBelievesCup match against the USA.



Unbelievable. ????????????‍♂️ #KawowoUpdatespic.twitter.com/44h7J92ORZ — Kawowo Sports (@kawowosports) February 21, 2022 На этом "достижения" Мур не завершились, ведь на 36-й минуте она отправила мяч в собственные ворота левой ногой, оформив хет-трик. Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил Мур по ходу первого тайма. Кадры повеселили сеть и привлекли внимание пользователей, за короткое время их посмотрели десятки тысяч раз.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Все вышло из-под контроля: костюмы пришельцев на Неделе моды озадачили сеть Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!