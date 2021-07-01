Футбольный фанат показал всю гамму эмоций за несколько секунд и прославился (Видео)

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек может быть очень эмоциональным, особенно в тот момент, когда это касается футбола. Кадры с одним из таких болельщиков разместили в Twitter УЕФА.

28 июня состоялся матч между сборными Швейцарии и Франции в рамках чемпионата Европы. Сначала в кадр попадает футбольный фанат, который очень расстроен тем, что при счете 3:2 в пользу французов судья отменил гол. В ролике он от отчаяния схватился за голову и едва сдерживает слезы.

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???????????? the emotions in just 1 minute! #EURO2020 pic.twitter.com/UYDYDUyi5l — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Казалось бы, что все кончено, однако после произошла кардинальная смена выражения лица болельщика, ведь сборная Швейцарии забила мяч и перевела игру в дополнительное время. После этого фанат продемонстрировал всю гамму эмоций, которая сменилась за несколько секунд. Теперь зритель стоял без майки и кричал от восторга. Мужчина прославился в сети, а с его участием появилось очень много мемов. К слову, сборная Швейцарии выиграла тот матч по пенальти. -0-