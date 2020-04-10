Галь Гадот в пикантном образе снялась для обложки Vogue

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная израильская актриса Галь Гадот приняла участие в фотосессии для журнала Vogue. Результат работы был опубликован в Instagram издания.

Звезда фильма "Чудо-женщина" предстала перед камерой в пикантном наряде, который выгодно подчеркивает фигуру Гадот.

Длинное прозрачное платье с разнообразными нашивками очень гармонирует с красотой актрисы, а пустыня, где проходила съемка, создает особую атмосферу. Актриса решила сделать свой образ пикантным и отказалась от нижнего белья, а вот рукава платья приковывают внимание, ведь они выполнены в виде крыльев. -0-