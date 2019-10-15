Галкин опубликовал трогательное фото детей

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин очаровал поклонников новой фотографией в Instagram.

Он опубликовал в соцсети трогательный снимок, на котором его дочь Лиза нежно обнимает своего брата Гарри. Как указал артист в подписи к публикации, кадр был сделан после того, как его дети вернулись из океанариума.

"Дети вчера были с мамой в Москвариуме — вернулись в полном восторге!" - написал Галкин.

Фанаты едва сдерживали умиление при виде семейного фото. Некоторые признались в комментариях, что не могут оторвать глаз от шестилетних сорванцов и наблюдают за ними с тем же интересом, что и за их родителями - Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.-0-