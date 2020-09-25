Галкин разместил видео с Аллой Пугачевой, но юзеры раскритиковали Примадонну

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин у себя на странице разместил пост, который привлек внимание поклонников и вызвал шквал критики в адрес его супруги.

В кадре запечатлена Алла Пугачева, которая демонстрирует свою прическу и лицо, однако юзеры негативно восприняли эти кадры. Дело в том, что в ролике отчетливо видна вся чрезмерная пластика Примадонны, из-за чего фолловеры Максима Галкина отметили, что певица превратилась в куклу.

Впрочем, многие выступили не только с критикой, но и поддержали Примадонну. Спор среди поклонников артистки продолжается, а само видео с Аллой Пугачевой посмотрели уже более двух миллионов раз. -0-