Галкин в образе Литвиновой и байка про "требующую косметического ремонта" девушку - видео

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин выступил перед поклонниками прямо в Инстаграм, выложив видео с комичной пародией на Ренату Литвинову. В образе актриссы он рассказал байку про то, как "требующая косметического ремонта" девушка в условиях карантина пригласила домой любовника и чем это все закончилось.

Фолловеров развеселил шуточный пост артиста: "Талантливый человек талантлив во всем! Обожаю вас! Дай Бог здоровья вам, вашим деткам и вашей супруге, Браво!", "Как хорошо передана интонация и пластика. Как вы это делаете? Замечательно!", "С удовольствием посмотрела на любимую актрису Ренату Литвинову", "Максим, Вы прекрасны!", "Как всегда - супер!".-0-