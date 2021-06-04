Гамак взял в плен собаку и отказывался идти на переговоры (Видео)

Скриншот из видео
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик с участием пса и гамака, который оказался серьезным противником.
Хозяин собаки по кличке Чуи успел включить камеру в тот момент, когда гамак взял в плен питомца. Четвероногий гулял во дворе и в какой-то момент попался в ловушку. Песик запутался в гамаке и не мог самостоятельно освободиться. Гамак крепко обвил собаку и всячески отказывался идти на переговоры.
Ситуация получилась критической, поэтому на помощь подоспел друг Чуи, который облаял зарвавшийся гамак. Все закончилось благополучно, ведь песик смог освободиться, а вот полежать питомцу так и не удалось. -0-