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Калейдоскоп
04 июня 2021, 05:03

Гамак взял в плен собаку и отказывался идти на переговоры (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик с участием пса и гамака, который оказался серьезным противником.

Хозяин собаки по кличке Чуи успел включить камеру в тот момент, когда гамак взял в плен питомца. Четвероногий гулял во дворе и в какой-то момент попался в ловушку. Песик запутался в гамаке и не мог самостоятельно освободиться. Гамак крепко обвил собаку и всячески отказывался идти на переговоры.

Ситуация получилась критической, поэтому на помощь подоспел друг Чуи, который облаял зарвавшийся гамак. Все закончилось благополучно, ведь песик смог освободиться, а вот полежать питомцу так и не удалось. -0-

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